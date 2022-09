Bonjour à tous les amis ! Suite à mon précédent article où j'hésitais entre plusieurs télés, j'ai donc opté finalement pour le LG G2 en 65 pouces ! Très satisfait du produitLe téléviseur supportant le HDMI 2.1, j'ai une question sur les branchements pour le home cinéma.Ma question est la suivante:Si seul le cable de sortie audio/video est un HDMI 2.1, et que le reste des câbles connectés au home cinéma(PS5/ XBOX ONE/SWITCH/TV...) sont des câbles "normaux".Est ce que le flux sera en HDMI 2.1 pour tous ? Ou alors je dois investir dans 3-4 câbles HDMI 2.1 supplémentaires pour bénéficier pleinement du rendu ?Je sais pas si je suis très clairmerci de vos réponses ! Si jamais ça peut me faire économiser 3 câbles à 40 euros pieces

Who likes this ?

posted the 09/27/2022 at 11:06 AM by bigboss18