Alors j'avoue que le jeu le fait de l'œil mais comme j'en ai un peu marre des jeux linéaires, je voudrais savoir si il y a des choix a faire dans l'histoire. Changement de camp, tuez tel ou tel perso, romance ect. Sans spoiler, je veux juste savoir il y en a, sinon j'attendrais Triangle Strategy sur PC et le prochain Fire Emblem.

posted the 09/24/2022 at 01:08 PM by darkxehanort94