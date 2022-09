AMD vient de sortir une nouvelle version de son FSR, oui déjà.Au programme un gros travail sur l'élimination du ghosting mais aussi une image plus stable et de meilleure qualité.Red Dead Redemption 2 [src : https://www.youtube.com/watch?v=F1HTvmwsxA4 On peut aussi voir une nette amélioration sur les détails fins.Spider-Man [src : https://twitter.com/Sebasti66855537/status/1567989636441722880 Alors, meilleur que le DLSS ?