Salut !On a fini de parler des musiques de la trilogie FFXIII, passons à celles d'FFXIV !Et comme FFXIV est un MMO, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiques. Du coup, on va commencer par le premier album qui recense les musiques de la première version du jeu, avec le retour de Nobuo Uematsu en compositeur principal ! Et ça envoi du lourd.Que pensez-vous de l'OST de cette version 1.0 composé majoritairement par le maître ?Content du retour de Uematsu ?Globalement, vous appréciez ce premier album ?