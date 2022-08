Salut a tous et a toutes, alors avec l'arrive "prochaine" d'un nouveau Forza Motorsport qui semble prometteur je vous embarque sur le 4 eme et dernier volet de la xbox 360 (le meilleur de la série pour ma part) sur la spéciale de fujimikaido (absent dans les volet 5, 6 et 7. mais qui devrait revenir sur le nouveau volet) et tout ça en porsche cup.Bon visionnage.