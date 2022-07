Momonosuke empêche Yamato d’interférer parce qu’il veut sauver Wano tout seul, car il pense que c’est son devoir.Momonosuke vs. RyokugyuMomonosuke arrive enfin à comprendre comment utiliser le Boro Breath.Arakami traite Momo d’imitation de Kaido.Si Kaidô était encore dans les parages, il ne serait pas venu à Wano.Avec un seul Boro Breath, Momo blesse Ryokugyu (En même temps du feu contre des arbres…) Mais il n’est pas blessé sévèrement parce que Ryokugyû était près à repasser à l’attaque (Où il allait se battre sérieusement) avant de se rendre compte la présence de Shanks.Ryokugyu part après avoir senti le Haki des Rois de Shanks et réalise que les Pirates du Roux sont proches.Uta est confirmé comme canon dans le chapitre.Dans les pensées de Shanks, il y a une case de son passé, il y a la silhouette de Uta dans l’ombre. (On peut la reconnaître grâce à sa coiffure).On passe au pays en dessous de Wano.Sukiyaki amène Robin et Law dans les profondeurs où se trouvent les Road Ponéglyphes cachés dans le vieux Wano.Là, il leur explique comment le pays de Wano actuel a été construit.Wano était une plus grande île qui est devenue petite à cause de l’élèvement du niveau de la mer.Il y a plus d’histoire concernant les Ponéglyphes et la conversation de Robin avec Sukiyaki.Les Mugiwara continuent leurs festivités.Le chapitre se termine avec Luffy et d’autres personnages qui ressentent le Haki de Shanks traverser Wano. (Kidd n’apparaît pas du tout dans le chapitre)Il y a un détails dans le chapitre qui amènera une controverse chez certains lecteurs. Le leaker le confirmera si quelqu’un devine ce que c’est.Il n’y a pas de pause la semaine prochaine. Le chapitre 1056 sort le 5 août 2022.