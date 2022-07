Salut tout le monde !J'aurais besoin de l'aide de ceux qui voudront bien me l'apporter ce soirJe m'explique. J'ai profité des soldes pour acheter une nouvelle télé Oled, la LG 55C1.Du coup, je voudrais mettre en vente mon ancienne, la LG 55C8 de 2018. J'ai cherché un peu en ligne pour me faire une idée mais ce fut assez compliqué... Entre ceux qui en demandent 850€ minimum ou les vieux référencement des divers sites qui la placent au prix de base, c'est pas facile.Alors je me suis dit que j'allais passé par Gamekyo pour avoir l'avis des joueurs.Il s'agit donc d'une LG 55C8 achetée en juillet 2018. Elle est en excellent état et tout fonctionne parfaitement bien. La dalle oled a été changée par LG sous garantie en juillet 2020, elle a tout juste 2 ans donc. Depuis RAS, pas de marquage ou autre.Pour le prix, je pensais la même à 700€ pour me laisser une petite marge de négociation. Je trouve ça raisonnable, ça peut intéresser une personne qui souhaite tester la technologie à moindre coût. Elle fait presque tout comme les nouveaux modèles, juste qu'elle ne gère pas le VRR et est limité à 60 FPS en 4K, pas de 120 fps donc. J'ai encore tous les accessoires d'origine, la télécommande pointeuse fonctionne au poil, juste la touche Netflix qui est un peu effacée, j'ai même encore le carton d'origine.Voilà, vous savez tout.Merci d'avance à ceux qui me donneront leur avis et bonne soirée de jeux ou autre à tous !