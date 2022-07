salut , quelques photos dont certaines prise cette nuit en direct depuis un live de l ' ISS !L'ile de Cuba et la floride à droite prise depuis l'intérieur de l' ISS .un aurore boréale prise depuis l'intérieur de l' ISS .Photo prise cette nuit à 4 h environ , grosse aurore boréale à cause du soleil qui respire !de gauche à droite l'irlande ,l'angleterre , la france à droite et l'écosse en haut !L'est de la méditéranée cette nuit ,l'égythe ,chypre, la palestine et l'israel ( de toute c'est lumiére )photo satéllite de Météo France prise en Avril ,et confirmé visuellement par mon pére qui habite en normandie , chelou le nuage !la cote Portugaise cette nuit en haut ,et le gros point lumineux ,c'est Madrid .cette nuit , on voit bien toulouse ,bordeaux,lyon et paris .le sud de l'italie et la sicile cette nuit .et bonne nuit !