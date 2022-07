Hello à tous





Je sais pas si vous êtes passe à cote de l'offre Red By SFR



Moi qui déteste cette operateur pour le prix j'ai pas trop hésite



https://www.dealabs.com/bons-plans/clients-prixtel-abonnement-internet-red-by-sfr-fibrethd-appels-fixes-illimites-sans-condition-de-duree-sans-engagement-2375691





Petit récapitulatif



13€/mois



1Gb/s en téléchargement | 700Mb/s en envoi en Fibre

Sans engagement

Offre à vie

15€ parrainage

40€ cashback igrall









Faudra que je fasse attention à l'avenir au mail que je vais recevoir à base de



On vous offre X options pendant 1 mois si vous resilier pas bin on va te la foutre à l'envers







Très agréable expérience pour la transition Bouygues télécom vers red j'ai demande une portabilité de mon numéro j'ai pas eu de coupure.



Rdv pris 1 semaine après ma souscription toujours la pression que le techniciens ne viennent pas



Il arrive dans le créneaux avec la box, super sympa fait le nécessaire en 20 min chrono.





Je test ca marche fort speedtest en Ethernet



933 descendant 933 ascendant



en wifi sur mon iphone 13 pro max



471 descendant 354 ascendant







Voila j'attend la facture de clôture de Bouygues pour leur renvoyer leur box et me faire rembourse mes frais de résiliation



En sachant que chez Bouygues j'avais un forfait 2gbit à 26.99€ par mois pendant 1 an et ca repassait à 46€ avec engagement de 1 an





Bref super content et vous chez quel operateur et à quel prix ?