L'arlésienne de Level 5 est de retour avec quelques petites infos et images.https://twitter.com/InazumaElevenFR/status/1550094009103679489- Changement de nom en Inazuma Eleven Victory Road.- Histoire avec un nouveau collège, et un mode "Chronicle" séparé avec des personnages des jeux précédents.- Contrôles tactiques sur Switch.- Toujours prévu sur Switch, PlayStation 4, iOS et Android.