Avant toute chose l'article spoile, donc contente toi de savoir que jai plutôt bien aimé et de ne pas continuer si tu veux éviter dans savoir plus







Franchement la série est très bonne.

Je comprends pas les gens. Qui la critique. Du moins pas pour les raisons que je lis partout



Pour eux ce n'est pas résident evil.

Pourtant on a beaucoup d'éléments de la série.

Umbrella, Wesker, Lisa Trevor, une apocalypse, zombie, chien, licker, araignée, crocodile et virus

Sans oublier les références historiques des jeux





J'ai l'impression que pour beaucoup ils n'ont pas joué aux jeux, certainement seulement au 1 et 2 et ils parlent.

Enfin voilà ça surfent sur l'expression "faut appeler ça autrement" mais si on part sur ce principe pourquoi ne l'avons nous pas fait avec RE4 par exemple ? Ou du 7 et 8 ? Qui au final apportent des éléments bien plus loin que de simples zombies lents dans un manoir ou une ville, là où il semblerait que pour beaucoup comme dit en adéquation plus haut serait pour eux l'univers de RE



Enfin quoi !? Vaut mieux un énième truc d'action sans queue ni tête à gogo ? Et de la construction scénaristique incohérente à souhait ?



Et pour en revenir à la série, beaucoup sont juste des perroquets. Les mecs n'ont même pas regardé la série, ou comme j'ai pu entendre d'une personne se sont arrêtés après 10min.. pour nous sortir les arguments bad buzz.





Les mecs veulent quoi ? Un copié collé d'un jeu ? Cool le fanmade sans surprise.

Non là on a y histoire en parallèle aux jeux qui peut être canonique enfin qui l'est même.

Car en soit aucune incohérences en ressort.



Peut être que les gens voulaient une adaptation des épisodes des jeux, et non pas compris que c'est une histoire à des dates différentes et de ce fait se braquent





Mais si on oublie tout ça.

Oui j'ai aimé la série, mais oui certains points sont à noter.

Comme l'héroïne, bien que jolie dans la version adulte est la fouteuse de merde à répétition et ça m'a paru un peu lourd. Surtout quand elle est ado.



Enfin par pitié, regardez la série au lieu de vous faire un avis sur des gens qui n'ont rien regardé