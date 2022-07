Le compte EA associé à mon gamertag à été piraté il y a quelques mois. Idem pour celui de mon fils. Pour récupérer mon compte on me dit de réinitialiser le mot de passe d'un mail que je ne connais pas. Appeler EA en anglais ne sert à rien. Je viens vous demander de l'aide car c'est quand même fou ce truc. Je ne peux plus jouer à aucun jeu EA en ligne

Who likes this ?

posted the 07/05/2022 at 07:08 AM by superpanda