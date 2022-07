Salut a tous,Pour commencer jusqu'à présent j'utilisais la série X avec comme équipements une TV OLED LG cx et une barre de son LG compatible dolby atmos, le dolby vision et atmos sont excellents dessusHier je reçois enfin ma ps5 pack horizon, casque 3d pulse, je branche, je commence à jouer et là surprise je suis très déçu du son, je fais quelques réglages mais je n'arrive pas à avoir un son correct, je sais que je n'aurais pas l'équivalent du dolby atmos mais j'aimerais au moins m'en rapprocher, la j'ai l'impression que même mon caisson de basse ne sert a rienSi vous avez une astuce je suis preneur, merci a vous

posted the 07/05/2022 at 06:26 AM by jf17