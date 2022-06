Bonjour,

je rencontre un souci particulier concernant Steam :

A la maison, ma fille veut jouer à Gears 5 sur son PC;

Etant donné que la wifi est merdique sur son pc et qu'elle n'a pas assez de place sur son disque dur, j'ai téléchargé Gears 5 sur mon pc avec son propre compte et fais le téléchargement sur le disque dur externe.

De ce fait, je peux lancer le jeu sur mon PC, mais sur le sien, même si le disque dur externe est branché, il me demande de le télécharger à nouveau ..

Je ne comprends pas pourquoi ? quel est la manip ? Merci d'avance !