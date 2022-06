Après l'annonce du jeu sur switch, Square-Enix a décidé de dévoiler la date du prochain festival de Nier Automata pour les 5ans, le 25 et 26 novembre 2022.C'est en effet durant ce festival, qu'on a eu l'annonce de Nier replicant 1.5. C'est l'occasion de montrer sans doute le prochain jeu de la licence. ( pitié pas un jeu mobile)

posted the 06/28/2022 at 01:50 PM by lion93