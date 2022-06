Le character-pack de Demon Slayer arrive!En effet dès le mois de juillet Tengen Uzui sera disponible avant d'être rejoint par 4 autres pack de personnage:Juillet: Tengen UzuiPour le reste ils seront disponible entre juillet et décembre (sûrement 1 pack par mois) à savoir:- Nezuko (awakening)- Tanjiro / Inosuke et Zenitsu (District entertainment)- Daki- GyutaroVoilà voilà, des images des personnages devraient bientôt être disponibles, les prix du character pack est détaillé ici: GEMATSU

posted the 06/23/2022 at 10:29 AM by ratchet