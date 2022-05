Hello les amis,

Dites moi, je suis -enfin- au boss de Leyndell, Margott. D'ailleurs je galère mais pour ceux qui m'ont suivi, ça ne vous étonnera pas!

Du haut de mes 50 heures, niveau 71, je me demande à quel % du jeu je suis (sans compter les quêtes annexes), genre la moitié ou moins? J'ai déjà tué Radhan et la Sorcière.

Parce que si vous me dites que je suis à 15% du jeu, je crois que je vais jamais le finir , j'aurai pas le courage!

C'est à la fois jouissif et pénible.

Alors, alors, Margott c'est 15, 30% ou 50% du jeu environ ??

Merci merci