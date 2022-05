Bonjour, je tente la résolution de mon problème ici, vu qu'il y a en a qui "touche" pas mal en montage PC;



J'ai acheté en neuf le proco AMD Ryzen 5 5600G. En carte mère la Gigabyte B550M DS3H. et Alim de 550 w. ram neuve aussi (corsair) . Boitier PC msi MSI BT MAG Forge avec les ventilos rvb.



J'assemble le tout, tranquille.

Je démarre et il ne se passe rien.

Aucun ventilo ne tourne. Je branche, je rebranche. Rien.

Je met en doute l'alimentation, donc j'en teste une autre. Rien.

Je déconnecte, je déplace les rams, rien.

Je change de boitier pc en me disant que ca vient de l'allumage power on, rien.

Donc, je cible soit la carte mère qui est neuve mais "morte" soit le proco mais là je vois pas pourquoi il serait mort...

Avez vous des pistes ? des techniques de vérifications pour savoir si la carte mère est dead ?

Merci d'avance et désolé si le "post" n'est pas dans l'actualité du jeu (auquel cas si ca dérange, un modo supprime)