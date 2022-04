Je fais un peu de promo pour cette série qui est en train de se faire une place parmi les meilleures séries de tous les temps, oui rien que ça !Conçue comme un "" comme disent les ricains,, présentent trois premières saisons fleuves qui ont sûrement laissé de nombreux aficionados de Breaking Bad sur le carreau.Quelle mégarde de leur part. La série pose tranquillement les bases psychologiques de chaque personnage. L'intrigue prend son temps, rien ne presse,, le réalisme est poussé à l'excès, les multiples planements scénaristiques permettent d'installer une tension extrême rarement ressentie dans une série.Vince Gilligan et Peter Gould semblent maitriser à la perfection leur récit, jouant avec l'intellect et le cœur de leurs téléspectateurs...Preuve en est, les trois premiers épisodes de la saison finale des aventures de notre avocat véreux annoncent un embrasement tragique où rien ne sera plus comme avant...Je vous invite vivement à commencer la série pour ceux qui seraient passés à côté et, pour ceux restés sur le carreau en cours de route, à reprendre au moins à la fin de la saison 3 !