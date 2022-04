Echoes of Mana vient de sortir sur mobile ce Mercredi 27 Avril.Et que dire...Cela pourra plaire à certains, j'en suis sûr mais personnellement on reste dans le type de jeu mobile qui me sort par les yeux.On est sur une structure des plus classique, ou faut cliquer pour regarder une scénette, puis cliquer pour faire un combat...Je m'attendais à une aventure assez libre et finalement non, les combats que dire, c'est basique et inintéressant, je trouve cela décevant et j'estime que sur mobile, on peut faire de bons jeux (en tout cas un peu plus ambitieux que ça...)Bon je ne suis vraiment qu'au tout début, je vais persister un peu, juste pour me conforter de le désinstaller ^^