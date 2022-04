Bonjour à tous, suite au chanceux achat d'une collector Halo je me retrouve avec une series X de trop.Elle a été achetée chez Microsoft, elle est toujours sous garantie jusque fin d'année et dispose de son emballage d'origine ainsi que tous les sachets (je suis un peu maniaque).À par la garantie entamée elle est neuve et j'en demande 400 euros.Par contre je me demande un peu comment vous faites habituellement... je ne revends rien ou presque et j'avoue ne pas être forcément chaud à envoyer par la poste ni bosser par virement. Je serais plus partant pour une remise en mains propres dans la région de Liège.Merci d'avance et bonne journée!