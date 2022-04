DIVERS

On aura toujours le "nouveau Jet set Radio",toujours prévu pour cette année sur Switch et Steam est visuellement bien semblable à l'épisode Xbox sorti en 2002 ().Ce n'est pas développé parqui préfère visiblement se tourner vers des projets douteux avec la licence (En s'inspirant d'un modèle économique à la Fortnite ?), mais bien par la, des indépendants, déjà responsable du très solideConnaissant déjà leur amour pour l'univers de Jet Set Radio et sa bande-son unique puisqu'une collaboration (encore) avec(JSR1 et 2) est entamée avec l'excellent morceau "".