mes articles d'images insolite viennent de l'idée du dimanche péle méle de Kevisiano !Merci mec ,respect !Parle à ma mains .le Doigt !une fissure .ça veau le cout .le poissonnier .image primée ,le rhinocéros à 2 tétes , trés méchant ,pas d'anus il peut pas faire caca , donc trés énérvé !la SNCF est débordé .Flix-bus .Blablacar .bravo pour tout ce foin !l'arbre à survécu à hiroshima .dans leur fonte certain iceberg ressemble à des champignons !et puis certain ont un probléme de dimension !