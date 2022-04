Titre du chapitre: "Raizo"





• On a déjà vu Raizou utiliser son parchemin pour absorber les attaques de Kaidou (Bolo Breath) et les lui rendre. Il a fait quelque chose de similaire quand il était à Zou, il a gardé dans ses parchemins l'eau que Zunesha utilisait pour se baigner.

• Raizou avait cette idée en tête depuis que le château d'Oden a brûlé il y a 20 ans, de sorte que s'il se trouvait à nouveau dans une situation similaire, il serait préparé.

• L'eau dans son parchemin a inondé l'intérieur du château, et Jinbe est celui qui contrôle cette eau.

• La 1ère page est la couverture (pas encore de détails à ce sujet).

• Les 5 premières pages du chapitre proviennent de Luffy Vs. Kaïdou. -

• Les 9 pages suivantes sont à l'intérieur du château (tout sur Raizou, Jinbe, Sanji, Zoro...).

• Sanji et Zoro apparaissent dans 1 case chacun. Sanji apparaît en train de parler et Zoro est emporté par Franky (il ne dit rien ou est toujours inconscient).

• Il y a 1 page sur Yamato et Momonosuke (quelque chose sur les nuages de flammes).

• Dans la dernière page Luffy attrape la foudre (il ressemble à un dieu du tonnerre) et va attaquer Kaidou (et Kaidou semble rire et dire "Allez-y" ou quelque chose comme ça).

• L'attaque finale de Luffy n'a pas encore de nom

• Il y a une pause la semaine prochaine (de l'auteur)





Info supplémentaires :

• Finalement, les nuages de Kaido entourant l'île d'Onigashima s'estompent (Yamato et Momo sont attentifs) puis l'île d'Onigashima commence à tomber.