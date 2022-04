[video]https://www.youtube.com/embed/pU07cIJ32Ck?wmode=transparent[/video] Pour les curieux et les indécis : 1ère heure et demi sur Ghostwire : Tokyo. De quoi vous donner (peut être) un avis pour le prendre, ou pas. Vidéo en compagnie d'iglou. Bon visionnage.

posted the 04/06/2022 at 10:58 AM by obi69