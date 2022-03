Pour certains, c'est le plus beau jeu jamais fait;Pour d'autres, c'est même le plus Grand Remake de tous les Temps;Pour tous enfin, c'est un TRES grand jeu : Resident Evil, le Remake sorti initialement en 2002 sur Nintendo Gamecube, a 20 ans.Quelle claque.Venez profitez de l'unanimité de "OUI" que peuplent ses avis, et profitez en, surtout, pour ajouter le vôtre !▶️