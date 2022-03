Comme vous avez vue une nouvelle saga est en préparation avec le moteur UE5 et ça sera ni avec Geralt ni Ciri vue l’artwork ont contrôlera un sorcelleur de l’école du chat.J’espère pas qu’on crée notre personnage je préfère une vraie histoire avec un perso prédéfini avec un passé.Je suis très excité de cette annonce vivement les premières images et les premières infos mêmes si je pense qu’on aura rien jusqu’à E3

posted the 03/21/2022 at 05:33 PM by leyth