Hello,Nouvelle vidéo du poto @Iglou2310, qui recommence Elden Ring après l'avoir rincé de tous ses boss une 1ère fois une build force!Nouveau run donc, centré cette fois sur un build dexterité, et que l'on va vous proposer au fur et à me sure, parce que le jeu est quand même bien long !1ère partie consacrée à la 1ère zone.Forcément ça spoile, vous êtes prévenus, mais avec Iglou au pad, c'est toujours intéressant !Bon visionnage et pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite !