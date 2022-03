et sans doute méchant (je viens de lire les avis dans un autre article de Gamekyo) car plusieurs ont très appréciez.



Donc perso, je pense que l'avis sur ce film peut grandement différé de si vous avez vu ou pas Seven (Morgan freeman et Brad Pitt) car ce Batman s'est plus qu'inspiré dès la début on pense à ce film, l'enquête policière avec un Serial Killer avec de la pluie dans plusieurs scènes.



Le grand défaut du film sa longueur mais cela peut être relativiser au fait du contenu. Hors à mon sens le film est très creux et calibré, une pseudo enquête policière ou tout est résolu sans grand suspens.

Le film a juste coché ses scènes d'actions qui sont soit déjà vu autre part pour la plupart.



la ville de Gotham est assez survolée.



Pourtant je trouve que le film démarrait bien.



Les qualités du film c'est qu'il est visuellement beau et cohérent, il fait le job, la photographie est travaillé. Attention pas de quoi non plus crier au génie.



les acteurs: Batman est bien sans plus, Le pingouin est réussi, Catwoman totalement inutile et je dirais qu'ils auraient du l'enlever cela aurait permis de résoudre le problème de longueur. Alfred est survolé et on a déjà vu mieux.

Le Riddler aurait pu largement être meilleur.

Les relations entre personnages sont sans plus au final, le film dégage peu d'émotions, c'est assez plat même dans les tentatives liées au scénario d'expliquer les choses..



La musique, passé le thème de marche funèbres, c'est pas mémorable c'est de l'ambiance mais comme le film manque de suspens cela n'arrive que bien trop peu à créer de la tension.



Le film est PG13...pour que dalle (quelques très vague gros mots et un peu de moment où on s'acharne à frapper un type à terre) pas une orgie sanguinaire et glauque que les photos du film laissaient présageaient, un côté faussement badass.



Le film a une vrai idée intéressante c'est de ne pas s'embourber à re-raconter l'histoire de Bruce Wayne après est-ce pour autant bien, je dirais que Pattisson joue le mec tourmenté mais on ne ressent pas quelqu'un de totalement dépressif c'est même assez plat.



La fin permets d'espérer une suite bien meilleure...surtout si il vise les 2 heures de film.



Conclusion: aucun brio un film bien trop long avec une belle photographie et des cases Batman cochées (gadget, véhicules, bagarres, etc).



Si vous avez vu Seven:

14/20

Si vous n'avez pas vu Seven:

16/20