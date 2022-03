Collection

Ah! Pour être honnête avec vous, c'est un plaisir de vous présenter le collector d'un jeu que j’attendais avec beaucoup d'impatience, tant il me rappelle mes souvenirs d'enfance passés sur un certain FF Tactics Advance, le bien nommé Triangle Strategy.Le jeu a été dévoilé il y a un an environ et reprend le même style visuel que Octopath Traveler dans un tactical RPG à l'ancienne. Après avoir passé plusieurs heures sur les démos et plus récemment sur le prologue (dont la sauvegarde peut être transférée sur le jeu d'origine), nul doute que ce jeu sera l'une de mes pépites de ce début d'année, bien qu'il soit un peu occulté par tous les AAA sortis les semaines précédentes.A défaut d'avoir le collector de Octopath Traveler (je ne désespère pas de le trouver à bon prix un de ces jours), je ne pouvais pas passer à coté de celui là.Mon avis: