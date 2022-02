En attendant que le report éventuel de Hogwarts Legacy, les fans du petit sorcier à lunettes vont pouvoir s'occuper avec Harry Potter : La Magie Émerge !Ou vous pourrez incarner un sorcier personnalisable avec choix de la baguette et de la maison, bref le tralala habituel.Dans un jeu IOS/Android qui combinera le système MMO avec celui d(un jeu de cartes.Le pire c'est que j'ai envie d'y jouer.

posted the 02/10/2022 at 08:34 PM by darkxehanort94