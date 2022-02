Bonjour à tous je suis Maître Xehanort.



Attendez, pourquoi je me présente ? On est pas sur Youtube.



Après le super Nintendo Direct d'hier soir, on y voit un peu plus clair sur le planning de sortie des jeux du petit artisan du JV.



Mais maintenant grâce à mes talents de Maître de La Keyblade, je vais prédire le calendrier de sortie de leur grosse licence.



Zelda BOTW 2 : 3 Mars 2023 !



Mario Odyssey 2 : Hiver 2023 !



Pokémon 9 ème Génération : Novembre 2022 et il sera en Australie !



Kirby et le Monde Oublié : 25 Mars 2022 !

(Comment ça c'est de la triche ?)



Metroid Prime 4 : 2024/25.



Bayonetta 3 : Été 2023.



Donkey Kong : 2024.



Xenoblade Chronicles 3 : 21 Septembre 2022.



F Zéro : Ça n'arrivera jamais.



Animal Crossing : 2024.



Fire Emblem : 2023.



Golden Sun : Les Remakes en 2024.



Kid Icarus : Masahiro Sakurai est occupée à faire le prochain Smash Bros pour 2025.



Pikmin 4 : Il est pas déjà sorti ?



Starfox : 2024.



Wario et Waludgi : C'est qui ?



Yoshi : 24/25



Bon d'accord c'est surtout pour déconner, mais si j'en ai UN de bon, je reprend le titre de Link49 de Fanboy Nintendo.