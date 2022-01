Bonjour à tous,Malheureusement, je me retrouve confiné, depuis trois jours, dans ma chambre suite à un test positif. Pour passer le temps, j'utilise le Remote Play sur mon PC pour m'amuser avec ma PS4 qui est connectée en Wifi.Mais aujourd'hui, j'ai un sacré soucis. Pas moyen de jouer correctement sans que ça freeze, lag, son qui saute, image pixelisée, ...Pourtant, les deux jours précédents, c'était impeccable. Quand je test le débit de ma connexion sur mon pc (fibre Orange 2Go), je suis aux alentours de 500Mbps (sachant qu'il est en Ethernet sur un répéteur Wifi) avec un ping aux alentours de 15ms.Ma PS4 était à l'origine en Ethernet et la connexion tournait +/- à 200Mbps. Mais j'ai du changer récemment la configuration de mon salon et elle s'est retrouvée en Wifi. Là, la connexion est très variable.Je peux être à 120Mbps, à 30Mbps, à 60Mbps comme ça été le cas aujourd'hui. Pourtant, en ligne droite, il y a même pas 5m avec juste un bout de canapé qui fait obstacle.Je sais que le Wifi est moins stable que l'Ethernet mais à ce point, il y a un problème quelque part. Et je ne sais pas si mon soucis de Remote Play vient de là car il faut, de mémoire, au moins 5Mbps, je suis donc large.J'ai pensé à changer de DNS au cas où et j'ai fait plusieurs tests de bench avec deux logiciels chacun me donnant un résultat différent. Je ne sais donc pas lequel choisir.J'ai malgré tout tenté avec UltraDNS-2 qui m'affichait un résultat 40% supérieur en vitesse. Mais une fois configurer sur ma PS4, je me suis retrouvé avec 38Mbps, ça ne m'avance pas plus que ça.Je fais appel aux experts pour me venir en aide et m'indiquer si je peux faire quelque chose pour améliorer la vitesse/stabilité en utilisant le Remote Play.Je vous remercie