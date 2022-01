Fort du succès critique de SteamWorld, les Suédois d'Image & Form nous livre un jeu deplateforme/aventure en 3D nommé The Gunk.

Accompagnée de Rent, la capitaine d'un vaisseau, vous incarnez Rani, une jeune fille équipée d'un bras mécanique aux fonctionnalités diverses, et qui se retrouve débarquée sur une petite planète hostile après avoir capté un signal étrange.

En effet, celle-ci est recouverte d'une matière organique et toxique douée d'une intelligence primaire qu'il vous faudra aspirer afin de rendre à la nature sa vitalité d'origine.

Le scénario n'est malheureusement pas assez développé, et sous ses faux airs de Mario Sunshine du pauvre se cache une morale écologique bien trop légère.

Les dialogues vides de sens n'ont pas pris sur moi, et ajoutez à ça du loot inutile, un arbre de compétences sous-exploité ainsi qu'un système d'esquive inexistant mais nécessaire, vous obtenez 6h sans saveur. Parmi les points positifs, on peut retenir une technique plutôt solide et une DA sans fausse note.