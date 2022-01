A tous, je vous souhaite sincèrement une bonne année 2022 avec plein :de confinements,de masques,de gestes barrières,de boostersetde rappels vaccinaux.Bonus pour les toxicos et autres adorateurs de la piquouze: en vous rendant aux Pays-Bas vous pourrez bénéficier de 6 doses par an afin de pouvoir garder votre passe vaccinal qui vous permettra de retrouver une vie normale.Au point où on en est, autant en rireLes élections approchent,si vous souhaiter changer les choses, n'allez pas voter, faite directement la révolution cela ira beaucoup plus vite