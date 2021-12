Comment faire du neuf avec du vieux.



j'ai l'impression qu'ils sont venu seulement corriger Matrix pour l'adapter à l'époque qui mets en avant la femme, Non Neo n'est pas l'elu, en fait maintenant ils seront deux.





points positifs: quelques moments de mise en abîme où le film se moque de lui-même surtout au regard de l'inclusion de la thématique de déjà vu. L'exemple de la citation sur Warner est un coup de génie par contre le moment du brainstorming est assez mauvaise (qui sans doute auto-parodie la séance de brainstorming qui a du se faire pour le film Matrix 4...un film qui va parler d'un film) et fait partie des longueurs du film.



le film s'est vraiment embourbé, trop de blabla, de scène pouvant à peine servir pour un sitcom. Trop de petit flashback sans pour servir l'aspect fan service (le truc à la mode du moment) car à force de regarder en arrière, on en oublie que le pari de faire du neuf avec du vieux peut te flinguer l'intérêt même du film.



Le film manque cruellement de charisme la scène du dojo par exemple n'a aucune impact ( la beauté du lieu tranche avec l'austérité du dojo de Matrix 1, mais le paradoxe c'est que cela devient plus un cache misère sur le fond...on aurait attendu que Neo répond au nouveau Morpheus, "je ne veux pas me battre et tes coups ne font rien car ils n'existent pas, tout cela est vain" à minima cette scène aurait du aboutir à un échec de Morpheus pour réveiller Neo... en fait cette scène montre qu'ils ont paumé le talent et le brio qui faisait le premier Matrix)



Les petits truc sympa:

Le retour du Merovingien dommage que c'est trop limité.

La petite asiatique avec sa coupe de cheveu bleu avait un peu de charisme.



Le flop:

Morpheus qui use de l'esbroufe pour essayer de se donner de la consistance.

L'agent Smith vraiment pas fameux



Les scènes de combats sont bof et manque également de charisme, je crois qu'hormis Batman ou les films de vampire, on sait maintenant que les scènes d'action tourné de nuit peuvent vouloir cacher les défauts d'une scène...la dernière partie est assez mauvaise, aucune tension et beaucoup de truc pour pas grand chose.

La scène du train aurait pu être sympa car l'idée était sympa mais tout est trop mal filmé.



La conclusion semble être la même quand la trilogie, l'oracle l'avait bien expliqué: l'amour...entre deux être qui fait que tout peut continuer à avancer.



Pas un mauvais film mais pas utile pour un sou. Le premier Matrix est trop culte celui-ci est juste moyen et carrément sans intérêt. Le côté fan service nostalgique de revoir des personnages qu'on a aimé est une bonne mauvaise idée pour justifier un film.