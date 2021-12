Ou plutôt l'heure du Rush Duel avec ....Le dernier jeu Yu-Gi-Oh sortie, basé sur la derniére série animé sortie à savoir SEVENS et sur le dernier format à savoir le Rush Duel !C'est un peu comme dans Duel Link, sauf qu'on as les 8000 HP, et qu'on peut invoquer le nombre de Monstres qu'on veut par tour.Ainsi que l'Invocation Maximum (3 Monstres particuliers qui prenne les 3 places quand ils ont invoqués, ont chacun un effet et sont insensible aux pièges.) et la Fusion quand elle arrivera (si elle arrive.)Donc pour Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL Dawn of the Battle Royale !!Vous incarnez un avatar non personnalisable qui est envoyée à l'école des perso de SEVENS et qui devra participer à une sorte de Battle Royale à travers leur ville.Alors oui c'est un jeu Yu-Gi-Oh, on passe plus de temps à faire des duels qu'as admirer le scénario, scénario très basique, avec une mise en scène et graphismes qui le sont encore plus.(J'ai l'impression que les jeux Pokémon sont mieux.)Mais le plus important c'est les cartes, il y as environ 700, de quoi se faire un certain nombre de combinaisons, surtout avec les Cartes LEGEND (les cartes Star de Duel Monster limitée comme le Magicien des Ténèbres.)Et le Rush Duel est assez dynamique, même si ca manque un peu de stratégie.Et en prime le jeu est en Français ! C'est un Miracle !Donc même si il est un peu cher pour 40 Euros (et que en Démat) Je trouve que Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL Dawn of the Battle Royale !! est un bon jeu Yu-Gi-Oh, bien meilleur que Link Evolution Lent comme la mort.Qui vaut un bon petit 14 sur 20 !Maintenant je vous laisse; je vais allez jouez avec mon Squelette Malfaisant !PS : Je met aussi les test de Alex Yuki et JantoniTv.