Après le lancement de l'extension, vous avez sans doute constaté qu'il était difficile de se connecter, il y'a de plus en joueurs et Square-Enix a décidé de suspendre les ventes du jeu que ça soit en démat ou physique, il est plus possible de s'inscrire à la version d'essai.

Mais la bonne nouvelle pour les joueurs dans le jeu, c'est que SE offrira 14 jours de plus à partir du 21 décembre. Voila de quoi être content.