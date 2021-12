Je viens d'apprendre que la version boite de GTA Trilogy definitive edition de merde n'avait pas de MAJ PS5 !!??? Alors que, par exemple, jv.com annoncé le contraire. Et plein d'autres... Et en prime aucune carte ou notice. Heureusement que j'ai pu annulé ma preco parce que c'est une enculade comme je les déteste. Cordialement

posted the 12/15/2021 at 08:19 AM by ksmworld59