Règles :



-2 classements distincts; les RPG typés "japonais", et les RPG typés "occidentaux" (pour moi, les Souls rentrent dans la 2e catégorie)

-Pas de remakes (Nier Replicant, FFXII, Odyn Sphere etc.

-Par contre, pour moi, FF7 Remake n'est pas un remake mais un spin-off, vu que l'histoire n'est pas la même)

-Pas de "demakes" (pour moi, Tales of Arise et Cyberpunk 2077 sont des jeux PS5)

-pas de MMO



Bref, voici mon classement des JRPG :



20. Monster Hunter World

19. World of Final Fantasy

18. Ninokuni 2

17. Digaea 5

16. The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III

15. Star Ocean 5

14. Atelier Ryza 2

13. Final Fantasy XV

12. Tales of Zestiria

11. Ys IX



10. Kingdom Hearts III

9. Yakuza : Like a Dragon

8. Ys VIII

7. 13 Sentinels

6. Tales of Berseria

5. Final Fantasy VII Remake

4. Dragon Quest XI

3. Valkyria Chronicles 4

2. Nier Automata

1. Persona 5



Et voici mon classement des WRPG :



10. South Park : l'annale du destin

9. Fallout 4

8. Dragon Age Inquisition

7. Dead Cells

6. Divinity Original Sin 2

5. Disco Elysium

4. Dark Souls III

3. Undertale

2. Bloodborne

1. The Witcher 3



PS : Pour moi, les Shenmue, Horizon, Assassin's Creed, Ni-Oh, Darksiders, Boderlands ne sont pas des RPG