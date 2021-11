Selon Famitsu, les expéditions mondiales d'OG Xbox, Xbox 360 et Xbox One sont respectivement de 24 millions, 85,80 millions et 49,89 millions d'unités.



- Ils mentionnent également que Forza Horizon 4 a vendu 12 millions d'unités dans le monde.



https://mobile.twitter.com/GameDataLibrary/status/1461712199181901826



Petite comparaison avec d'autres licences que j'ai pris moi même :



- God Of War - ~20 millions

- Monster hunter World - ~20 millions

- Forza Horizon 4 - 12 millions

- Resident Evil 7 - ~10 millions

- Gran Turismo Sport - 8 millions





J'ai oublié de préciser il y a des images avec les jeux les plus vendues sur Xbox OG / 360 et One au Japon.





PS : à prendre avec des pincettes pour les 12 millions de FH 4. L'article de Famitsu doit sortir en Février au japon. à voir d'ici là.