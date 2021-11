Yo les gens,Comme à mon habitude je vais faire une petite présentation d'un jeu qui à mon sens mérite un peu plus de visibilité. Ce coup-ci, il a pas forcément été peu présenté ou quoi, mais rares ont été les vidéos de Gameplay, et hormis pour quelques MàJ depuis la sortie du jeu, on en entend pas trop parler.Il s'agit donc d'un jeu de cambriolage en PvPvE ou PvE. On est dans l'univers de Robin des Bois en mode dark et violent, on retrouve d'ailleurs un petit côté A Plague Tale dans la DA et c'est franchement joli et ajoute beaucoup à l'ambiance.Pour l'heure, il y a 5 personnages et 6 maps. C'est peu, mais le jeu est affiché à 20 € alors je pense qu'on peut aisément lui pardonner. On n'a 0 limite pour le choix de notre personnage. Comprenez par là que malgré le fait qu'un pote à vous ou un allié peut prendre Robin alors que c'est votre personnage préféré, rien ne vous empêche de prendre Robin aussi et de créer une équipe avec 2, 3 voir une équipe complète de "Sniper" ou de quoi que ce soit d'autre.Si le jeu ne fait pas beaucoup de bruit c'est parce qu'il a globalement été très injustement critiqué. On trouvait des notes d'une absurdité hallucinante, soutenant au passage que le jeu était moche dans les tests, 'fin bref... Le jeu a concrètement été assassiné par la presse alors que certains défauts créant un déséquilibre ont été corrigé grâce à un buff ou un nerf de certains personnages.L'ambiance joue énormément dans la réussite du jeu. Se balader dans les grandes maps à la recherche du shérif de Nothingham pour lui subtiliser la clé de la salle des coffres, ou bien rechercher directement la salle des coffres pour tendre une embuscade à l'équipe ennemie, c'est quelque chose de vraiment cool et prenant, surtout quand ça se solde par un succès.Les dév' sont à l'écoute des retours des joueurs, reste à voir s'ils appliqueront ou non certaines choses qui me semble pour l'instant un peu trop en retrait comme l'aspect infiltration ou l'utilité autre des points de respawn qui ne servent qu'à respawn (il serait intéressant que ces zones capturées permettent de regagner de la santé à l'instar des zones du mode Dominion de For Honor).Dans tous les cas, si ça vous intéresse, voilà une petite partie sur le jeu, et après, comment en gagner un exemplaire numérique pour XBOX Series.Alors on va faire simple hein, le concours est organisé par la chaîne Youtube XBAY, en lien avec le site XBOX-Gamer.net, et tout se passe sur Twitter sur ce lien : https://twitter.com/XboxGamerNet/status/1459599221745721355 Vous avez 2 possibilités, vous abonner à la chaîne Youtube et poster une capture d'écran sous le Tweet, ou bien Follow et RT le Tweet. Faire les 2 multiplie vos chances par 4.