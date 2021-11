«Petit» avis sur le retour de Ghostbusters au cinéma :

Spoiler :



Un intérêt qui s’était évanoui depuis l’échec du projet de 3ème film porté pendant près d’une décennie par Ivan Reitman, Dan Aykroyd et le très regretté Harold Ramis…

D’une certaine manière, Afterlife n’est autre que le 3ème opus qu’avaient imaginé les trois zigotos cités plus haut. Il porte en lui l’épine dorsale de tous les scripts travaillés durant la 1ere et seconde décennies des années 2000 « l'équipe d'origine a été oubliée, on découvre de nouveaux personnages, les anciens reviennent et les épaulent puis passage de témoins… » .Bref, clôturer (l’arc narratif des chasseurs initiaux) pour renaitre (avec de nouveaux protagonistes). Pour faire rejaillir l’univers, le film à l’image du jeu sorti en 2006 puise dans le lore du 1er film c’est-à-dire l’histoire d’Ivo Shandor.



Bref, pour ceux qui sont encore parmi nous, comme évoqué plus haut, je vous conseille de lire la critique ci-dessous

Je sais que le film suscite beaucoup de méfiance et il est vrai qu’au vu des trailers assez moyens, je commençais moi-même à douter. C’est donc assez fébrilement (non pas parce que j’ai des actions chez Sony Pictures mais parce que je souffre des cervicales depuis une semaine) que je me suis rendu à l’avant-première du film jeudi soir.Alors pour commencer, je dois dire que j’ai une affection particulière pour cette licence, au même titre que de nombreux autres films des eighties () j’ai grandi avec Ghostbusters. Je parle donc en tant que «fan» de la franchise et évidemment avec une approche déjà un peu biaisé/pas totalement objective même si j’essaie toujours de garder un esprit critique et d’être le plus juste possible.Contrairement à l’opus de 2016 qui ne suscitait aucun intérêt de ma part et qui donc n’existe pas dans mon esprit, Ghostbusters : Afterlife, de par les personnes liées à sa production, a réveillé chez moi un certain intérêt.Je ne vais pas trop rentrer dans les détails puisque je ne pourrais pas faire mieux que la critique d’Erwan Lafleuriel sur IGN qui résume parfaitement mon ressenti d’après séance(je glisse le lien en bas de page).Alors, il n’a rien d’un chef-d’œuvre, il ne renouvelle en rien le genre, mais c’est un excellent divertissement à l’image du 1er Ghostbusters en son temps.Le casting est une réussite, on se prend très vite d’affection pour les personnages. Le scénario est classique mais efficace et les surprises/jokes/clins d’œil font mouche (ce qui n’était pas le cas dans les trailers).Les mémo-myrtilles sont clairement très présentes mais dans l’ensemble, elles servent bien la narration.