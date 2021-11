Bonjour à tous,



Je m'explique : évidemment le prochain GTA écrasera tout sur son passage, la machine marketing sera énorme.

Ceci dit, GTA 5 est juste vieux maintenant. Peu importe la hausse de résolution ou de texture, le jeu et son moteur vieillissent.

Et pour les adeptes des jeux de voitures en groupes qui en ont marre de la politique agressive de Rockstar sur le online. PEUT-ETRE, Forza est une alternative.



Alors la cible représente un infime pourcentage des joueurs de GTA. Mais je pense sincèrement que Microsoft peut réaliser quelque chose de très grand en filant un plus gros budget encore à Playground Games. L'idée étant de gratter quelques joueurs à GTA.



Le point faible de Forza Horizon pour l'instant : sa ville. J'imagine qu'ils n'ont pas la technologie ou les moyens pour produire une ville dense à la Los Santos avec tout ce qui va avec. Bien sûr, aucun jeu ne peut rivaliser avec GTA en termes de budget mais avec les moyens de Microsft, Forza Horizon pourrait bien être bien plus qu'un simple jeu de bagnoles arcade. (sans les armes et les vols j'entends bien)

Le potentiel de vente de la licence est énorme et j'espère que le prochain opus full next gen sera une démonstration de force de Microsoft.