Bonjour à tous !



J'aimerais changer mon vieux PC de 10 ans quand même ( i5 3470, 8go ddr, geforce 970 etc..)

avec quelque chose de plus musclé j'en profite pour tout changer alim, boitier, bref tout.



Premièrement je me demande si j'ai vraiment besoin d'une bête de course sachant que j'ai une ps5, une series x et une switch...



De plus avec la pénurie des composants ou acheter ces composants sans se faire enfler ?

es ce vraiment le moment de changer ou attendre encore 6 mois le temps que ça se décante ?



Mon utilisation sera du gaming en WQHD sur les derniers jeux, du mmo, et du fps.



Bref qu'en pensez vous ?