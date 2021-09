si ca intéresse quelqu'un le voici a prix rikiki pour cette edition normalement vendu 40€ et qui vient de sortir==> https://www.eneba.com/fr/xbox-world-war-z-aftermath-xbox-live-key-argentina rappel du contenu:- Trois nouveaux chapitres inédits (Rome, Vatican et Kamchatka) + les 5 autres des versions precedentes ( New York, Jérusalem, Moscou,tokyo et marseille )- Option pour jouer en vue FPS- Une nouvelle classe- Un système de combat au corps-à-corps revu- Ajout de défis quotidiens- Mode Horde XL (sur PC/PS5/SX en MAJ gratuite début 2022)- 4K/60FPS sur PS5 & SXpour activer:Activation de la clé obtenue à ce lien Microsoft, s'identifier[url]redeem.microsoft.com[/url]si ca marche pas go vpnUtiliser un VPN gratuit région Argentine (tunnelbear ouVPN seulement pour activer le codenoubliez pas le code promopour gratter 3%