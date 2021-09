, c'est donc un jeu encore en développement. Les données fournies par cette comparaison peuvent varier dans les futures versions/mises à jour.- Toutes les versions utilisent une reconstruction temporelle pour les pixels horizontaux.- La PS5 et la série X ont la même plage dynamique (2160p ~ 1620p), mais la série X a une résolution moyenne plus élevée. La série S a une plage dynamique de 1440p à une résolution d'environ 900p.- La bêta présente quelques bugs liés aux pop-in, aux assets buggés et aux erreurs de textures, notamment dans la version Series X à 120hz.- Mêmes ombres, textures, quantité de feuillage et particules sur les 3 plateformes. Playstation 5 a une meilleure résolution dans les reflets.- Distance d'affichage légèrement plus petite dans la série S.- La série X a la profondeur de champ désactivée à certains endroits.- Toutes les versions fonctionnent sans problème à un 60FPS stable.- La Xbox Series a du mal à maintenir 120FPS à certains moments (notamment à l'hôtel), en plus avec de tearing Cela est susceptible de changer dans la version finale.