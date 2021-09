Franchement très belle surprise. J'adore Ariane mais ce jeu me disait trop rien au départ. Mais le 9 Gamekult dans un genre de jeux que j'apprécie ça m'a motivé à le prendre day one sur ps5.

En fait je crois qu'arkane s'est dit que son sytème de jeu dishonored méritait dy accorder encore plus de replay value, sans s'embeter avec un scénario linéaire.

Du coup j'ai l'impression que ça va booster les possibilités, et aussi de pouvoir se faire de petites parties juste pour le fun, ça c'est bien cool.

Je viens juste d'arriver au système de sauvegarde des armes et compétences et c'est juste génial! On peut jouer juste pour récupérer la matière nécessaire et être content d'avoir une arme en plus pour toutes ses autres sessions.

Graphiquement sur ps5 c'est pas énorme mais c'est très fluide. J'ai essayé le mode ray tracing j'ai pas trouvé ça moins fluide mais j'ai pas non plus perçu la différence.

La manette fait le taf c'est très sympa.

Bon... Foncez quoi!