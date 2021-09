3ème et dernière vidéo de mon petit tour en Elysée, dans Assassin's creed Odyssey : le sort de l'Atlantide.Au programme, du gameplay, sans mic, avec infiltration, grosse session de combat et la Quête de Persephone, vous demandant de retrouver Orphnaeus, l'un des 4 chevaux du dieu Hadès, qui se serait échapper quelques part dans les prairies verdoyantes du Paradis grec.Bonne vidéo

posted the 09/01/2021 at 05:21 PM by obi69