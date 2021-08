Salut à tous ! J'aimerai savoir si quelqu'un aurai un site qui regroupes les droits exclusives acheter par Namco Bandai. Je m'explique je voudrai savoir si Bandai à acheter les droits exclusive pour une durée limité ou à vie de la license One Piece à l'international. Merci d'avance !

posted the 08/30/2021 at 09:40 PM by mugimando